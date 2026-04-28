Evet ligin son maçı öncesinde iki ihtimal var ya dördüncü olup üç maçlık zorlu bir periyotun ardından final için mücadele edeceğiz yada nasip olursa direk finale yükselip rakibimizi bekleyeceğiz.

Dün akşam maçlar bittikten sonra yazılan ve söylenen 'KEŞKE'ler o kadar çok ki. Şunu alsaydık bunu alsaydık. Be kardeşim tüm kulüplerrde aynı şeyleri söylüyor. Amedspor son iki iç saha maçında dört puan kaybetti Süper Lig hayalini zora soktu. Direk Süper Lige çıkacakken şimdi finali bile tehlikede. Düşünsenize Iğdır maçını kazanması halinde Süper Ligde kaybetmesi halinde ise dördüncü olarak play-off oynayacak.

O yüzden Uğur hocamın söylediği gibi keşkeleri bir kenara bırakacağız ve önümüze bakacağız. Futbolda geçmişe takılırsan geleceği kaybedersin. Biz önce Erzurum maçı kazanacağız sonrasında rakiplerin sonuçlarına göre ya final oynayacağız ya zorlu üç maçlık çeyrek final ve yarı final sonrası final hedef ile yola çıkacağız.

Sakaryaspor maçında belli bölümlerde iyi işler yaptık ancak ikinci yarının başında bocaladık anladığım kadarı ile motivasyonda sıkıntılar yaşadık. Buda normal çünki motive olmanın zor olduğu şartlar vardı. İnanıyorum ki zorlu play-off maçlarında çok daha motive bir takım izleyeceğiz.

Hayal ettiğimiz lige ulaşmak için sahada mücadele edecek futbolcular kadar tribünde taraftarın ve şehrin vereceği destek çok önemli. Moral motivasyonu yüksek tutmak ve olumsuzlukları şimdilik bir kenara bırakarak bardağın dolu tarafını görmek önemli. Yoksa bir delinin kuyuya attığı taşı çıkarmak için bin akıllı çaba gösterirsek bunun kimseye bir yararı olmaz. Hem de bunu gazetecilik kisvesi altında yapmak çok daha sorunlu ve sıkıntılı.

Tabiki final bu kadroya çok daha uygun ve hedefe giden yolda en kısa yol, Hem kadronun yaşının yüksek olması hem yaşanacak sakatlıklar ve cezalar göz önüne alındığında en kısa yol. Ancak şartlar gerektiğinde diğer yoldan da hedefe ulaşmak için kadronun gücü kalitesi mevcut.

Önemli olan bu kadronun buna inanması ve sahaya gerçek performansını koyması. Çorum FK'nın bu sezonki en büyük sorunu üçüncü bölgede atak sonlandırmada. Final pası ve son vuruş eksikliği en büyük sıkıntı. Bu noktada beklentilerin çok uzağında kalan isimler olduğu kesin. Onların gerçek güçlerini ve kalitelerini sahaya yansıttığı zaman bu kadronun Süper Lig hayalini gerçeğe dönüştürememesi için hiç bir neden yok.

Evet kulübün şehirden istediği tek şey takımın yanında olması manevi destek vermesi. Maddi olarak yapılması gerekeni yapıyor Arca bize de sahip çıkmak destek vermek düşer. Çorumlular olarak kulp takmayı bırakırsak inşallah yeni sezonda Çorum için de Çorum FK içinde çok güzel şeyler olacak. Hayali bile güzel olanın peşinden gitmek varken neden fitne fesat ile uğraşıyorsunuz allah aşkına.

Bir iki kelamda taraftarlara etmek istiyorum. Son üç iç saha maçından da ceza kuruluna gittik ve değişik cezalar aldık. Hadi maddi boyutunu kulüp ödüyor ancak 10-15 kişinin yaptığı küfürün cezasını neden 100'lerce kişi çekiyor. Sistem bu o yüzden kul hakkına girmeyin taraftar olarak takımınızı destekleyen ve küfür etmeyin artık. Artık diyorum Sivasspor maçını 3-1 kazanan takım taraftarı küfürden ceza yiyorsa bur da bir sıkıntı var. Elli kez yazdım tepki göstereceksen küfürsüz göster tepkini, Eline ne geçiyor suçu olmayan insanlarında maç izlemesine engel oluyorsun.

Önümüzdeki play-off gibi zorlu maçlar ve taraftar desteğinin çok daha önemli olduğu bu kritik günlerde takımını yalnız bırakmamak için küfür etme küfür edene sahaya yabancı madde atana engel ol. Herkes yanındaki taraftara engel olursa bu çirkinlikten Çorum olarak kurtuluruz. Bu sezon çirkin ve kötü tezahürattan en fazla ceza alan kulüplerde ilk sıralarda yer alıyoruz. Tamam temsilciler abartıyor ancak bizlerde onlara bu fırsatı veriyoruz. O zaman ne yapıyoruz hepimiz yanımızdaki taraftarın taşkınlığına engel oluyoruz. Tepki gösteren ne kadar çok olura o zaman bunları yaşamayız. Yoksa kötüler kazanır ve bizler ceza almaya devam ederiz