Geçtiğimiz günlerde yeni kitabı "İslam Ekonomisi İle İlgili Çalışmalarım"ı çıkartan gazetemiz yazarlarından Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç, Vali Ali Çalgan ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç, ziyaretlerinde Vali Ali Çalgan ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yeni kitabını hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, kıymetli eseri için Ethem Erkoç’a teşekkür ederek, kendisine başarılar diledi ve daha nice eserler kaleme alması temennisinde bulundu.

Başkan Aşgın ise ziyaret ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Edebiyat, kültür, tarih ve eğitim alanında kaleme aldığı sayısız eserle şehrimizin yazın hayatının önde gelen isimlerinden olan kıymetli hocam; Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç, "İslam Ekonomisi İle İlgili Çalışmalarım" isimli yeni eseriyle konuğumuzdu. Değerli hocama nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, yeni eserinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.