Çorum FK yarın oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışmanın ardından açıkladığı maç kadrosunda yeni transfer Can Efe Bozacı ilk kez yer aldı.

Kırmızı Siyahlı takım Karagümrük maçının hazırlıklarını dün Yeni Stadyumda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışmada yarınki zorlu maçın taktik provasını yaptırmaya devam etti.

Bu çalışmanın ardından ise Fatih Karagümrük maçının kadrosu belli oldu.

Ümraniyespor maçında sakatlanan Geraldo kadroda yer almazken Thomas kadroda yer aldı.

Çorum FK’nın devre arasında kadrosuna kattığı genç futbolcu Can Efe Bozacı ise ilk kez kırmızı siyahlı takımın maç kadrosuna alındı.

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