Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan iki numaralı sanık İlker Gönen'in cezaevinde yaşamına son verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Gönen’in bileğini keserek saat 16.00 sularında tek kişilik koğuşunda intihar ettiği öğrenildi.

Olayın ardından cezaevi yetkilisi hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İLKER GÖNEN İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

İlker Gönen ifadesinde bir numaralı sanık Fırat Sarı ile hiç iletişiminin olmadığını belirterek, "Ben dahil burada bulunan sanıklardan hepsi mesleki sebeplerden görüşmüş olup örgüt söz konusu değildir. Hiçbir örgüt içerisinde bulunmadık. Dursun Eryılmaz iş için Fırat Sarı'yla görüşmüş, diğerleri de birbirleriyle iş için ya da farklı sebeplerle görüşmüş. Ben burada bulunan kimseyle hiçbir şekilde görüşmedim. Buradaki herkes, Medisense Hastanesi doktorları olarak birbirleriyle sadece iş gereğiyle görüşmüştür. Biz bir kere bile örgüt adına toplanmadık, bir konu konuşmadık, plan yapmadık. Düzensiz iletişimi bırakın, hiç iletişim kurmamış kişileri örgütle suçladılar. Örgüt lideri denilen kişiyle bir irtibatımın olmaması, bizim bir örgüt olmadığımızın en büyük göstergesi" demişti.

NE OLMUŞTU?

SGK'dan para kazanmak için yenidoğan bebeklere yanlış tedaviler uygulayıp ölümüne neden olmakla suçlanan çete davasından yargılanan iki önemli doktordan biri olan İlker Gönen hakkında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 11 kez olmak üzere toplam 177 yıldan 582’i yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.