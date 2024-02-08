2021 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından turizme kazandırılan Laçin Yeşil Göl mesire alanına şimdi de bungalov ev yapılacak.

Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Laçin Yeşil Göl Mesire Alanına yapılması planlanan bungalov evlerin mimari projesi için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile protokol imzaladı.

2021 yılında OKA destekleri ile Köse Dağı'nda orman içerisinde yer alan doğa harikası Yeşil Göl'ün mesire alanına kafeterya, yöresel ürün satış yerleri, çocuk oyun parkı, otopark, iskele, yapay şelale, yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet yolları yapılırken, doğa sporları ve kamp faaliyetleri için çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Saklı cennet olarak anılan Yeşil Göl'ün yeni yatırımlarla daha fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor.