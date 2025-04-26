Çorum'un Alaca ilçesinde Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 700 öğrenciye eğitim verildi.

Çorum Yeşilay Şubesi ve Alaca Yeşilay Temsilciliği, Alaca ilçesinde bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla bir dizi ziyaret ve eğitim programı gerçekleştirdi.

Program çerçevesinde, Alaca Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin makamlarında ziyaret edildi. Görüşmelerde Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Eğitim faaliyetleri çerçevesinde ise Alaca Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Yeşilay Çorum Şubesi ve Alaca Yeşilay Temsilciliği iş birliğiyle 9 ilkokuldan 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören toplam 700 öğrenciye, 50 gönüllünün katılımıyla pasif içicilik ve ekran bağımlılığı konularında eş zamanlı eğitim verildi. Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de Psikolojik Danışman ve Formatör Eğitmen Göksel Tandoğan tarafından lise öğrencilerine yönelik tütün ve madde bağımlılığına karşı bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.