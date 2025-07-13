Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut, bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede sabah saatlerinde 53 yaşında hayatını kaybeden Bulut için düzenlenen cenaze törenine yakınları ve sevenleri katıldı.

"ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI FEDAKARCA YAPTIĞINI BİLDİĞİMİZ BİR VATAN EVLADIYDI"

Camide, Bulut'un eşi Burcu Bulut, babası Mustafa Bulut ve annesi Nursel Bulut taziyeleri kabul etti.

Törene katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, dün sabah acı haberi aldıklarını ve Bulut'un kederli ailesine başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi.

Özdemir, Bulut'un vatan sevdasının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bu duygusunu her daim en üst ölçekte hissettiren ve gerçekten ülkemiz için önemli çalışmaları fedakarca yaptığını bizzat bildiğimiz, şahit olduğumuz bir vatan evladıydı. Hepimiz üzgünüz. Genç bir yaşta amansız bir hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Sevenleri, Yiğit Bulut'un tabutunun başında dua etti.

Bulut'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILAN İSİMLER

Cenaze törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Büyükelçi Egemen Bağış da katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’daki istişare toplantısında yaptığı konuşmada Yiğit Bulut’u anarak taziye mesajı paylaştı:

Dava ve yol arkadaşım aynı zamanda danışmanı Yiğit Bulut kardeşimizi Hakk'a uğurladı. Bugün malum inşallah Karacaahmet'e defnedilecek. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılınmak suretiyle Hakk'a uğurlayacağız. Biz tabi ki şuanda Kızılcahamam'daki istişare toplantımız nedeniyle merasime katılamıyoruz. Teşkilatımız orada bu merasime katılacak. Ağır bir rahatsızlık geçirdi. O rahatsızlık nedeniyle kendisini hastanede ziyaret ettiğimde gerçekten çok çok ağır bir durumdaydı. ama biz hep şunu söylüyoruz "kaderin üstünde bir kader vardır" ve temkinli olduğunu gördüm. Teslimiyet içerisinde olduğunu gördüm. Rabbim taksiratını hasenate tebdil eylesin mekanı cennet olsun İnşallah.