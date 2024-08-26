Çorum'un ilk tapu takip merkezi Yıldız Tapu Takip 2. yılını kutluyor.

Ekonomist, Emlak ve Gayrimenkul Danışmanı Emre Yıldız'ın sahibi olduğu Yıldız Tapu Takip Emlak ve Danışmanlık, Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi numara 13/B (Albayrak İlkokulu karşısı) adresinde Çorum halkına hizmet veriyor.

Çorum'da emlak sektörünün öncü firmalarından biri olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Emre Yıldız, emlak alım-satımda kalite ve güvenin adresi olmaya devam ettiklerini söyledi.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ

ÖN PLANDA TUTUYORUZ

Yıldız Tapu Takip Merkezi olarak konut ve ticari gayrimenkul sektöründe uzun yıllara dayanan deneyim ve profesyonel ekiple hizmet verdiklerini aktaran Yıldız; "Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına odaklanarak, onlara özel çözümler sunmayı ilke edinmiş bir kuruluş olarak, sektördeki güvenilirliğimizi her geçen gün arttırıyoruz. Almak ya da satmak istediğiniz tüm taşınmaz gayrimenkuller için güvenilir hizmetlerin tek adresi olan firmamız ile iletişime geçmeniz yeterli olacaktır." dedi

HIZLI VE KOLAY ŞEKİLDE

SATIŞ YAPIYORUZ

Konut, arsa ve işyerlerinin kiralanmasını yada satılmasını yildiztaputakip.com adresinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebildiklerini belirten Yıldız, gayrimenkulünü hızlı bir şekilde satılmasını yada kiralanmasını isteyen herkesi Yıldız Tapu Takip Emlak ve Danışmanlık Merkezi'ne beklediklerini söyledi.

Yıldız firma olarak ayrıca köy işlemleri, harita işlemleri, proje takip işlemleri, miras intikal işlemleri, miras taksim sözleşmesi, tapu ad-soyad düzeltmeleri, web tapu işlemleri, tapu harç ödemeleri, imar barışı işlemleri, tapu kaydı-senedi çıktıları, web tapu yönlendirme, ölünceye kadar bakma akdi, alım-satım işlemleri yaptıklarını kaydetti.

İletişim:

0553 719 13 93

Bütün ilanlarımıza

www.yildiztaputakip.com adresinden ulaşabilirsiniz.”