Karabük'ün Yenice ilçesinde yol çalışması sırasında iş makinesinin üzerine kayaların düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Çamlıköy köyü Kızılkaya mevkiinde meydana geldi. Orman yolunda yol çalışması yapan Sinan Şen (38) idaresindeki kepçenin üzerine kaya düştü.
Düşen kayalar sonucu kepçe içerisinde sıkışan sürücü Şen, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarılan Şen'in cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.