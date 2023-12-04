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Çorum merkeze bağlı Tatar köyüne Konaklama Tesisi yapılacak.

İl Genel Meclisi bugünkü oturumunda Çorum’a bağlı Tatar köyüne konaklama tesisinin yapımına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nca hazırlanan rapor görüşüldü.

Komisyon köye konaklama tesisi yapılmasını uygun görürken, meclis başkanı Mehmet Bektaş, konuyu oylamaya sundu ve oy birliği Tatar köyüne Konaklama Tesisi yapılması onaylandı.

Toplantının devamında engelliler için Rehabilitasyon Merkezleri’nin durumu ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşülerek oy birliği kabul edildi.