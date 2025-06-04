Çorum'da Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketlerine yönelik yol kontrol ve denetimleri sıklaştırıldı.

Yapılan denetimlerde hayvan sevk ve nakil kurallarına uymayan kişiler hakkında idari işlemler uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetiştiricilerinin mağduriyet yaşamamaları uyarıda bulunarak; "Hayvanlar küpeli olmalı. İl içi büyükbaş nakillerinde pasaport. İl içi küçükbaş nakillerinde nakil belgesi. İl dışı tüm hayvan nakillerinde ise bu belgelere ek olarak Veteriner Sağlık Raporu bulundurulmalıdır. Belgesiz hayvan sevkine izin verilmeyecektir." denildi.