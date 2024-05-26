Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Caddesi üzerinde Osman Kozan (52), kardeşi Ömer Kozan (45), kız kardeşi Esma E. (48) ve yeğeni A.K. (6) ile birlikte Tufanbeyli ilçesinden hasta ziyaretine geldi.

Ziyaretin ardından kullandığı otomobille ilçeye dönen Osman Kozan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 M 0245 plakalı ile dolmuş sürücüsü ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Önce çarptı, sonra saldırdı

Tartışmanın üzerine dolmuş sürücüsü, Osman Kozan'ın kullandığı 63 FG 690 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Ardından dolmuştan inen öfkeli şoför, Osman ve kardeşi Ömer Kozan'a saldırdı.

Dolmuş sürücüsünün arkadaşlarının da kavgaya dahil olmasıyla ağabey ve kardeş dayak yedi.

Kafasında şişe kırıldı

Kafasında şişe kırılan Osman Kozan bayılırken, Ömer Kozan'ın ise burnu kırıldı.

Çevredekilerin kavgayı ayırması üzerine dolmuş sürücüsü ve arkadaşları olay yerinden ayrıldı.

Ağabey ve kardeş ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Osman Kozan'ın kafasına ve kulağına dikiş atıldı.