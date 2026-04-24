Cumhuriyet Halk Partisi, Çorum’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında “sessiz yürüyüş” yaptı.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, “Çocukları korumak bir tercih değil, devletin asli görevidir. Güvenli, nitelikli, bilimsel, laik, kamusal, parasız, eşit, kapsayıcı ve özgür bir eğitim sistemi bir vaat değil, bir haktır” dedi.

SESSİZ YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

CHP önderliğinden Kadeş Barış Meydanı’ndan İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne kadar “sessiz yürüyüş” yapıldı.

Slogansız ve müziksiz bir şekilde yürüyen CHP ve sivil toplum kuruluşları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde kitlesel basın açıklaması yaptı.