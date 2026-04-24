AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Gaziantep’te düzenlenen bir etkinlikte Mehter Marşı icra edildiği sırada CHP grubunun sergilediği tavra sert tepki gösterdi.

Ahlatcı, CHP’nin tavrını milli değerlere ve ecdadın mirasına karşı bir tutum olduğunu belirterek, ‘köksüzlük’ nitelendirmesinde bulundu.

AHLATCI NEFRETİN KAYNAĞINI SORDU

Milletvekili Ahlatcı, Mehter Marşı icra edilirken arkasını dönen Gaziantep CHP grubunun bu tavrının, milletin ortak değerleriyle sorunlu olduğunu gösterdiğini savunarak, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Osmanlı’ya karşı tavrınızı açıkça gösterdiniz, yazıklar olsun! Tarihine sırtını dönen, köklerinden kopmuş bu köksüz zihniyeti milletimizin vicdanına havale ediyorum. Mehter Marşı’nı duyduğunda arkasını dönen birinin, kökleriyle ilgili ciddi bir sorunu vardır. Şanlı Osmanlı tarihine ve ecdadımızın bize bıraktığı en büyük miraslardan biri olan Mehter Marşı’na karşı takınılan bu tavır, sadece bir saygısızlık değil, aynı zamanda bu toprakların ruhuna yabancılaşmaktır. İnsan ister istemez merak ediyor; bu nefretin kaynağı nedir, bu insanların geçmişi nereden geliyor? Bunun mutlaka araştırılması gerekir."

“O ÇOCUKLARDAN DA MI UTANMADINIZ?”

Olayın vahametine dikkat çeken Ahlatcı, marşı icra eden gençlerin emeğine ve milli heyecanına yönelik sergilenen nezaketsizliği de eleştirdi:

"Hiç mi utanmadınız? O marşı büyük bir gururla çalan evlatlarımıza, o çocuklara bile sırtınızı dönecek kadar mı gözünüzü nefret bürüdü? Ecdadımızın ayak seslerini temsil eden o ritimlerden rahatsız olanlar, bu milletin bir parçası olduklarını iddia edemezler. Bizler, ecdadımızın mirasına sahip çıkmaya, Mehter’in sesini her zaman en gür şekilde duyurmaya devam edeceğiz. Milli değerlerimize saldıran, tarihimizi yok sayan her türlü girişimin karşısında dimdik duracağız. Bu köksüz zihniyete geçit vermeyeceğiz," sözleriyle noktaladı.