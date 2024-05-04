İstanbul Fatih'te yolda yürüyen bir kadına tekme, yumruk ve kafa atarak çantasını çalan şüpheli yakalanıp tutuklandı.
İstanbul'da 1 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi Hayriye Tüccarı Caddesi'nde evine giden Yıldız H.'nin, bir kişi tarafından önü kesildi.
Saldırgan, çantasını almaya çalıştığı Yıldız H.'nin direnmesi üzerine, tekme, yumruk ve kafa attı.
Kadın yere düşerken, saldırgan elinden çekip zorla aldığı çantayla kaçtı.
Olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüpheli Muzaffer K.'yi yakaladı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.