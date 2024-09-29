Bursa​'nın merkez Yıldırım​ ilçesinde yürek yakan bir kaza​ meydana geldi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Muzaffer U. idaresindeki tır​, anayola çıktığı sırada çocuğunun bulunduğu bebek arasıyla birlikte kaldırımda yaya olarak yürüyen Yıldız P.'ye çarptı.

ANNE ÖLDÜ, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırın altında kalarak ağır yaralanan talihsiz kadına yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yıldız P. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Muzaffer U. ise gözaltına alındı.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Anne Yıldız Polat, kaza sonrası yerde kanlar içerisinde yatarken ağlayan bebeğine çevredekiler sahip çıktı. Acı haberi alarak olay yerine gelen eşi ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.