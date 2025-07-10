Arca Çorum FK’da yeni transferlerden Yusuf Erdoğan ve Eze iki günlük izni çalışaracak geçirecekler.

On gün süren ilk etap çalışmalarını dün sabah yaptığı antrenmanla tamamlayan kırmızı siyahlı takımda yeni transferlerden Yusuf Erdoğan ve Eze fiziksel olarak eksiklerini gidermek için Teknik Heyet tarafından izin verilmedi.

İki futbolcu dün takımın cumartesi günü başlayacağı ikinci etap kampını yapacağı Vonresort Abant Hotel’da Atletik Performans Antrenörü Barış Üzbey yönetiminde cumartesi gününe kadar çalışmalarını bireysel olarak sürdürecekler.