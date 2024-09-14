Uzun yıllar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta amiri olarak görev yapan Abidin Gündoğar, yaşamını yitirdi.

Mamak'ta oturan ve geçtiğimiz yıllarda geçirdiği beyin kanaması sonucu çeşitli hastanelerde tedavi gören Gündoğar, yeniden rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum Merkez Evci Yeni Evci Köyü Muhtarı Abidin Gündoğar'ın amcasının oğlu, zabıta Amiri Ali Günday'ın dayısının oğlu olan 3 çocuk babası Abidin Gündoğar'ın cenazesi, 15 Eylül Pazar günü Evci Yeni Kışla Köyünde toprağa verilecek.