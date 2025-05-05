Antalya’da düzenlenen U 17Uluslararası Zafer Turnuvasında Çorumlu sporcular iki bronz madalya kazandılar.

2-4 Mayıs tarihlerinda Antalya Kemer’de yapılan ve yaklaşık 500 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Kadınlar 61 kiloda mücadele eden İskilip Belediyespor’dan Özdenur Özmez üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Yarı final maçını kaybeden Özmez’in sıkletinde Bağımsız sporcu Zalina Totrova birinci olurken Kazakistan’dan Mukat Zhaidar ikinci milli takımda Melisa Sarıçiçek üçüncü olurken Özdener Özmez ise dördüncülük ödülünü kazandı. Erkekler serbest stil 55 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Osman Kaplan ise bronz madalya kazanan diğer sporcu oldu. Bu sıklette Kırgızistan’dan Borabaev Zhakshylyk Ernızhekovicn birinci olurkan İran’dan Mohmmadreza Gholamreça Babari ikinci Kazakistan’dan Tudaly Nurmukhamed üçüncü oldu.

Özdenur Özmez bu başarısı ile 9-15 Haziran tarihleri arasında Makedonya’nın Üsküp kentinde yapılacak olan Avrupa Bayanlar Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Erkekler serbest 55 kiloda Osman Kaplan ise milli takım kampında yapılacak seçme sonunda milli mayoyu giyip giymeyecei belli olacak.