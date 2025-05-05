Çorum futbol taban birlikleri AK Parti Konya Milletvekili ve Eski Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı, Eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile bir araya geldi.

Cuma günü AK Parti programına katılmak için Çorum’a gelen Mehmet Baykan ziyaretler sonunda Çorum futbol taban birlikleri ile bir araya geldi. Ziyarete AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Yönetim Kurulu üyeleri Cumhur Sevinç, Mesut Çetinoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Gökhan Yumlu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ile Mehmet Baykan’ın Konfedarasyon Başkanlığı yaptığı dönemde Çorum ASKF Başkanı olarak görev yapan Sefer Kurtaran da katıldı.

Görüşme sonunda Çorum amatör spor camiası görüş ve önerilerine dile getirerek yaptıkları çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Ziyaret sonunda ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Mehmet Baykan’a ismi yazılı Çorum FK forması hediye etti.