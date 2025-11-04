Çorum Belediyesi’nde zimmetine para geçirdiği tespit edilen belediye personeli A. E. tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum Belediyesi’nin ilgili birimleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminalinde görev yapan A. E.’nin, otobüs firmalarından alınan giriş-çıkış ücretlerinin bir kısmını zimmetine geçirdiği iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A. E., bugün Çorum Cumhuriyet Savcılığı tarafından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.