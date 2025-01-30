Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Çorum’a ikinci şampiyonluğu Kargı’lı Ziya Furkan Gündüz kazandırdı.

24-27 Ocak tarihlerinde Antalya’da yapılan Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Kargı’lı Ziya Furkan Gündüz 71 kiloda mücadele etti.

Ziya Furkan Gündüz sıkletinde tüm maçları kazanarak çıktığı final maçında da zorlu bir mücadele sonunda kazanarak sıkletinde Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Geçtiğimiz yılda Antalya’da yapılan Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanan Ziya Furkan Gündüz bu yıl yapılacak uluslararası turnuvasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Aynı şampiyonada Çorum’dan Abdussamet Uğurlu da 57 kiloda Türkiye Şampiyonu olmayı başarmıştı.