ZOR KİRVEM...

Fatih Karagümrük maçının türküsü hangisi olurdu?

Cevap veriyorum, zor kirvem zor.

Gerçekten zor, bu sezon geçen sezondan çok ama çok daha zor.

Futbolda kabul görmüş algılardan biri de şudur, "7. haftaya kadar oynanan maçlar serseri maçlardır. Her takım rakiplerinden puan alabilir"

Pek algısal modları açık biri değilim, ancak bu söyleme inanlardanım.

Ligin ilk maçı olan Ümraniyespor maçında hiç bir şey yapmadan 3 yedik.

İlk iç saha maçımız olan Fatih Karagümrük maçında ise biraz bir şeyler yaptık berabere kaldık.

Geçen sezon ligin 2. haftasında 3 puanımız vardı.

( Puanımız vardı diyorum. Sanki babamın takımı. Çorum FK'nın 3 puanı vardı da diyebilirdim. Böyle puanımız falan vardı deyince de, birileri parayla yazıyor diye bir taraflarını yırtıyor)

Bugün itibariyle 2. hafta sonunda 1 puanımız var.

Pardon Ahlatcı Çorum FK'nın 1 puanı var.

3 puanlı sistemde herhangi bir sıkıntı var mı?

3 puanlı sistemde geçen sezondan 2 puan kayıp hiç bir şey ifade etmiyor.

Ancak futbola bakınca durum öyle değil.

Eksik çok, çok eksik var.

Bunların kimler olduğunu hem yönetim, hem de teknik ekip net biliyor.

Örneğin kaleci Hasan'ın alternatifi var mı?

Kaleci Hasan ile antrenmana çıkan gençlerimiz var.

Ancak bu liglerde tecrübesi olan tek isim Hasan.

Gerçi hiç belli olmaz, bizim Onur'un Adana Fatih'i olduktan sonraki sürecine bakmak lazım.

Başkana sorsak, "Bütçe bu kadar"

Taraftara sorsak, "Bazı isimlerle nereye kadar"

Bana sorsanız, "Ne kadar ekmek, o kadar yumurtalı ıspanak"

Şaka, maka bir tarafa da gerçekten zor.

Yönetim, ivedilikle "acil önlem planı" sistemine geçmeli.

Geçer mi?

Geçmeli, geçer, geçecektir.

Bu arada benim has kirvem Hüseyin Nalçı nerede?

3 gündür görmüyorum, gidip sırma saçlarımı bir traş ettireyim.

Malum saçlarım gür olduğundan sağa yatırması 2,5 saat sürüyor.

Sağ demişken, Kerem sağ bek mi?

Sağ bek Kerem mi?

Onun yaptığı işi bizim Çorum'lu Mustafa yapamaz mı?

Yapar elleham ya,.

Çorum'lu deyince şive kayıverdi birden.

Yine de en iyisini Serkan hoca bilir.

Haftaya Bandırma'da ne mi olur?

Futbol bu her an her şey olabilir.

Neyse sezonun ilk yazısı bu kadar kafi.

GERALDO &KARADAĞ

Ahlatcı Çorum FK'nın kanatları iyi sinyal verdi.

Sağda Geraldo ve solda Eren Karadağ maçta alınan 1 puanda büyük pay sahibi oldular.

Bu ikilinin çabası her maç puan aldırır mı?

Belki çok daha fazla etkili olurlar, belki de daha düşük performans sergilerler.

Önemli olan takım halinde iyi performans sergilemek.

Düzelir mi? Elbette...

Karamsarlık yok, daha 32 hafta var.

Napolyon ne demişti?

Yoğurt koydum dolaba, ellere vay.

Yok böyle değildi, benim hatlar yine yandı.

Yıllar önce yaşamış birinin ne dediğinin ne önemi var?

Pırasa mı, Paris mi neydi yahu?

P ile başlayan bir şeydi ama.

Ondan Çorum'da varda mı yok?

O nasıl oluyor ağalar?

Sayın Emniyet Müdürüm...

Çorum basını herkesin derdine derman olmaya gayret gösterir.

Gösterir göstermesine de, kendi derdine bir türlü çare bulamaz.

Konu çok basit aslında.

Çorum FK'nın maçlarında basın mensuplarının araçlarına çıkartılan, "Siz buraya çekemezsiniz" sorunu.

Stadyuma değil de,sanki Güneydoğu'da çok önemli üst bölgesine giriş yapıyoruz.

Emniyet birimlerimizin bu tutumlarını bir türlü anlayamadık gitti.

Ben bugüne kadar gittiğim hiç bir deplasmanda böyle bir sıkıntı yaşamadım.

Basın diyoruz, istenilen belgeleri gösteriyoruz.

Abartmadan söylüyorum nerede olursak olalım bize en uygun yeri gösteriyorlar.

Kendi şehrimizde neden böyle bir muamele ile karşı karşıya kalıyoruz anlamak zor.

Stadın protokol girişi yönünden girmek istiyoruz.

Çünkü basın giriş kapısı o tarafta.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürü Sayın Arif Pehlivan Bey'den yardım talep ediyoruz.

Evet bildiğiniz yardım talep ediyoruz.

Nereden bakarsanız bakın 10 araçlık yardım talebi bu.

Üstelik bazı arkadaşlarımız ajans muhabiri.

Allah göstermesin bir yangın falan olsa, arabalarına ulaşmaları 10 dakika.

O kalabalıkta arabayla oradan çıkmaları artık kim bilir kaç dakika.

Tabi önlerine ve arkalarına araç çekilmemişse.

İl Emniyet Müdürümüz'ün bizleri kırmayacağını umut ediyorum.

Ederse de canı sağolsun.

Biz de gider Bilecik Valiliği'nden yardım talep ederiz.

Vay arkadaş, 10 tane araba koca şehre sığmadı.

Böyle sıkıntılı konuları neden hep ben yazıyorum arkadaş?

Emniyet beni alırsa, bizim basından kimse beni tanımaz.

Böyle de bir durum var mı, var inanın ki.

Neyse yazdık bir kere. Kaderde varsa emniyet tarafından alınmak, neye yarar yırtınmak?

Peki siz Tanzaya'lı mısınız?

Çorum FK, kentin önemli simgesi.

Bir çok kişiyi 15 günde bir yan yana getiren unsur.

Buraya kadar her şey güzel.

Unsur, öğe, tanıtım aracı.

Adına ne derseniz deyin.

7/24 paranın lazım olduğu bir sistem.

Ülkemizdeki tüm kulüpler gibi Çorum FK'ya da lazım o paradan.

Şehirden o para çıkıyor mu?

Maalesef hayır...

Valisi, Belediye Başkanı önayak olup destek olunmasını söylüyor.

Hatta toplantılar ayarlanmak isteniyor ama maalesef.

Tribünü dolu görmek mi?

Şampiyonluk maçları dışında dolu gören yok.

Şehrin iş insanları da mesafeli duruyor.

Ahmet Ahlatcı dışında adım atan yok.

Bu iş insanları kaça ayrılıyor?

Ayda yüz bin kazanan da var, 10 milyon kazanan da.

Peki yönetim kimden ne talep ediyor?

Hiç bir şehirde tüm iş insanları kulüplere mali destek sağlamıyor.

Hep belli isimler üzerinde dönüyor genelde.

Bu şartlarda 300 bin verebilecek iş insanında 3 milyon beklemek abesle iştigal bir durum.

Milyon dolarlar kazanan şirketler tüm çağrıları duymazdan geliyor.

Orta ve küçük ölçekli şirketler ise ne yapabilirizin stresinde.

Bu bağlamda ülke ekonomisine mal olmuş şirketler dururken, toprak yekün sitem de doğru değil.

Mali destek olacak şirketler zaten oluyor, olmayacak olana ne yapsanız nafile.

Oysa ki, kalıcı çözümler üretilmeli.

Kulübün bir çok derdine derman olacak mali çözümler.

Düğün salonları, oto parklar, benzin istasyonu gibi.

Bunlar olabilir mi?

Olur, olur da işte o da bakış açısıyla alakalı.

"Elin şirketi yaauww" mantık bu.

Elin şirketi demek, "Çorum FK" elin takımı demek.

Sahi siz Tanzaya'lı mısınız?

O zaman ben de şunu sorayım mı?

Kulübün ismi Çorum FK değil de, Çorum Belediyespor olsaydı ne olurdu?

Kaz varrrr, tavukları pişirmişem.

Bu şehir kocaman kocaman şirketleri olan bir şehir.

Lakin senaryo hep aynı.

Yönetim parayı bulacak mı, başkan transfer yapacak mı?

Sizi gidi Tanzanya'lılar sizi...