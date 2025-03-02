Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına tepki gösterdi. Kurumu bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal, Güler'e Ramazan mesajı sebebiyle sert tepki gösterdi. Güler'e mail atan Köksal, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var" derken, olay sosyal medyada infiale neden oldu.

ZORLU CEO'SU GÖZALTINA ALINDI

Tepkilerin ardından savcılık harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Köksal hakkında re'sen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE İSTİFA ETTİ

Gözaltına alınmadan önce açıklama yapan Köksal şunları söyledi: "Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Zorlu Holding CEO'su olarak yürütmekte olduğum görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirmek istiyorum. Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su çalışma arkadaşım Ergün Güler ile konusu ve içeriği esas olarak tamamen iş ile ilgili yazışmalarımızın, önce sehven şirket içine yayılıp daha sonra kamuoyunda yer alması ile başlayan tartışmaların 28 yıldır görev yaptığım Zorlu Grubu'na zarar vermemesi için bu kararı aldım. Konunun; Grubumuzun ve kişisel olarak şahsımın, inançları ve değerleriyle ilgili gibi yansıtılmasının, işin özündeki şirket içi işleyişle ve yönetim yapısıyla olan ilgili esastan uzaklaşılmasına neden olmasından dolayı üzgünüm. Saygılarımla."

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

VESTEL CEO'SUNUN RAMAZAN MESAJI KRİZ ÇIKARDI

Vestel CEO'su Güler, Ramazan tebriki mesajında şu ifadeleri kullandı: "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına tepki gösterdi. Kurumu bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal, Güler'e Ramazan mesajı sebebiyle sert tepki gösterdi. Güler'e mail atan Köksal, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var" derken, olay sosyal medyada infiale neden oldu.

ZORLU CEO'SU GÖZALTINA ALINDI

Tepkilerin ardından savcılık harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Köksal hakkında re'sen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE İSTİFA ETTİ

Gözaltına alınmadan önce açıklama yapan Köksal şunları söyledi: "Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Zorlu Holding CEO'su olarak yürütmekte olduğum görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirmek istiyorum. Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su çalışma arkadaşım Ergün Güler ile konusu ve içeriği esas olarak tamamen iş ile ilgili yazışmalarımızın, önce sehven şirket içine yayılıp daha sonra kamuoyunda yer alması ile başlayan tartışmaların 28 yıldır görev yaptığım Zorlu Grubu'na zarar vermemesi için bu kararı aldım. Konunun; Grubumuzun ve kişisel olarak şahsımın, inançları ve değerleriyle ilgili gibi yansıtılmasının, işin özündeki şirket içi işleyişle ve yönetim yapısıyla olan ilgili esastan uzaklaşılmasına neden olmasından dolayı üzgünüm. Saygılarımla."

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

VESTEL CEO'SUNUN RAMAZAN MESAJI KRİZ ÇIKARDI

Vestel CEO'su Güler, Ramazan tebriki mesajında şu ifadeleri kullandı: "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ZORLU CEO'SUNDAN SERT UYARI

Holding CEO'su Cem Köksal, Güler'in mesajına tüm çalışanların görebileceği bir platformda yanıt vererek, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden sadece Şeker ve Kurban Bayramları var. Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var," dedi. Köksal, Güler'i daha önce uyardığını hatırlatarak, "Lütfen bunun tekrarı olmasın" dedi.