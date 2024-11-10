Trafikte zorunlu kış lastiği​ uygulaması için tarih belli oldu. 1 Aralık​'ta başlayacak uygulama 1 Nisan'a kadar devam edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında bütün ticari araçların kış lastiği takması zorunlu olacak. Özel otomobiller için yasal zorunluluk bulunmuyor ancak yetkililer bu araç sahipleri için de kış lastiği kullanımını öneriyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Zorunlu olmasına rağmen aracına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası verilecek. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla zamlanacak.

DEĞİŞİM ÜCRETİ 600 TL'DEN BAŞLIYOR

Lastik değiştirme işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 TL, 15 ve 16 inç jantlar için 750 TL, 17 inç jantlar için 850 TL, 18 inç jantlar için 950TL, 19 inç jantlar için 1100 TL, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 TL olarak belirlenmiş durumda. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.

"KAZALARIN SEBEBİNİN ÇOĞU MEVSİME UYGUN OLMAYAN LASTİKLER"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, trafiğin güvenli seyredebilmesi ve trafik​ kazalarının önüne geçilebilmesi için lastik değişiminin büyük önem taşıdığını ifade etti. Araçlarda kazaya yol açan faktörlerin başında lastiğin geldiğini söyleyen Erkoç, kullanılan lastiklerin mevsime uygun olması gerektiğini bildirdi. Erkoç sözlerine şöyle devam etti:

"Hava sıcaklıkları 7 dereceye ve altına indiğinde, artık kışlık lastikleri takmanın zamanı gelmiştir. Kışın meydana gelen trafik kazalarının sebebi çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılmasıdır. Çünkü yaz lastikleri soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına, frenlemelerde kaymaya, savrulmaya ve hakimiyet kaybına yol açar."

LASTİK ALIRKEN TARİHE DİKKAT!

Yapılacak kış lastiği uygulamasının zorunluluktan ziyade hayati açıdan önem taşıdığının altını çizen Aydın Erkoç, "Sürücüler hem kendi hem de diğer sürücü ve yolcuların güvenliği için bu kurala uyarak bir an önce lastik değişimini yapmalılar" diye konuştu. 1 Aralık'tan önce lastik değişimini yapmaları konusunda sürücüleri uyaran Erkoç, kış lastiği takılması kadar bilinçli lastik alımının da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Vatandaşların mutlaka lastik ömrüne dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Aydın Erkoç, "Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Çünkü lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş lastikler özelliğini kaybeder ve balans tutmaz" ifadelerini kullandı. Erkoç, zorlu kış şartlarına hazır olmak gerektiğini, lastik değişiminin yanı sıra araç bakımının da büyük önem taşıdığını belirtti.