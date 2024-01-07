Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tavan tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayınladı. Buna göre; yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10 artış yapıldı. İşte il il yeni fiyatlar…

Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği Zorunlu Trafik Sigortası'nda tavan fiyatlar belirlendi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tavan tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayınladı. Yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10 artış yapıldı.

Posta'da yayımlanan tabloya göre il il ücretlendirmeler şu şekilde: