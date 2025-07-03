Laçin'e bağlı Yeşilpınar Köyü’nde İbrahim Erdağ’a ait evde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Gündüz saatlerinde çıkan yangına Laçin ve Hamamözü belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alevlerin çevredeki yapılara sıçraması önlenirken, olay sırasında evde bulunan aile bireyleri dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen kişiler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan müdahalelerin ardından aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.