1. Amatör Küme yarın oynanacak üç maçla sona erecek.
Mimar Sinanspor’un şampiyon olduğu ligde son maçlarda ligden düşecek ikinci takım belli olacak.
İskilipspor 13 puanla altıncı Ulukavakspor ise 9 puanla yedinci sırada bulunuyor.
İskilipspor’un yarım kalan Alaca Belediyespor maçından dolayı puan silme cezası alma durumunda Ulukavakspor’a ligde kalma umudu doğuyor.
İskilipspor’un evinde Dodurga’ya yenilmesi Ulukavak’ın ise Alaca’yı yenmesi halinde ligden düşecek takım belli olacak.
Muhabir: Yüksel Basar