23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çorum Bayramı kutlama etkinlikleri arasında düzenlenen Badminton turnuvasının ilki Osmancık’ta yapıldı.

Osmancık İlçe Spor Salonunda yapılan turnuvada ferdi ve takım müsabakaları düzenlendi.

Turnuvada erkeklerde takım sıralamasında erkeklerde ve kızlarda Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu birinciliği kazandı.

Erkeklerde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ardından Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu ikinci Yatı İlköğretim Bölge Okulu A takımı üçüncü B takımı ise dördüncü oldu.

Kızlarda ise Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’nun ardından Atatürk Ortaokulu ikinci Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu üçüncü Yatılı İlköğretim Bölge Ortaokulu dördüncü oldu.

Mini Kızlarda Elif Su Uysal birinci Esma Uslu ikinci Buğlem Daşdanbek üçüncü Zeynep Danışgan dördüncü oldu.

Mini Erkeklerde ise Eli Demir Köse birinci Ensar Güner ikinci Ömer Güner üçüncü Miraç Öder ise dördüncü oldu.

TBMM Badminton kupasında bugünde Çorum’da müsabakalar yapılacak.