1. Amatör Küme’de dokuzuncu hafta maçında şampiyonluğun iki adayı Gülabibeyspor ile Mimar Sinan Gençlikspor takımları Devane sahasında karşı karşıya gelecekler.

Bu maçı kazanan takım şampiyonluk yolunda avantaj yakalayacak.

Ligde ilk yarıyı kayıpsız olarak lider tamamlayan Gülabibeyspor ikinci yarının ilk maçında da Kargıserispor deplasmanından farklı galip dönerek yoluna kayıpsız devam ediyor.

Kırmızı Beyazlılar yarın en yakın rakibi Mimar Sinan önünde kazanması halinde şampiyonluğu büyük oranda garantileyecek.

Gülabibeyspor bu maçtan beraberlik ile bile ayrılsa bitime beş hafta kala rakibi ile üç puanlık farkı koruyacak ve zirvedeki yerini sağlama alacak.

Mimar Sinan Gençlikspor ise kazanmak zorunda.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta rakibi önünde galip duruma geçmesine karşın son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup olan yeşil beyazlılar yarınki maçta hem rövanşı almak hemde rakibi ile puanları eşitlemek istiyor.

1. Küme’de haftanın diğer maçlarında ise üçüncülük mücadelesi veren iki takım Ulukavakspor ile İskilipspor takımları yarın saat 11.30’da Devane sahasında kanşılaşacak.

Ligde kalmamücadelesi veren Alaca Belediyespor ise sahasında Kargıserispor önünde ilk galibiyetini almak ve umutlanmak istiyor.

Ligin diğer maçında ise İskilipgücüspor sahasında HE Kültürspor önünde kazanarak çıkışını devam ettirmek amacında.