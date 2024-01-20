Çorum C Klasman Hakemi Celal Bayraklı Silifke Belediyespor ile Pazarspor maçını yönetecek.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 3. lig 2. grupta pazar günü saat 14’de Silifke Şehir Stad’ında oynanacak Silifke Belediyespor ile Pazarspor arasındaki maçı Celal Bayraklı yönetecek.

Maçın yardımcıları ise İstanbul’dan Mustafa Soner Yüce ve Kırklareli’nden Göker Erel yapacak.

Maçta dördüncü hakem olarak ise ilimiz Bölgesel Hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Şenol İmançer yapacak.

Grupta ilk yarıyı Pazarspor 20 puanla yedinci sırada bulunurken ev sahibi Silifke Belediyespor ise 19 puanla sekizinci sırada bulunuyor.