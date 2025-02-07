Erkekler 2. Lig Voleybol yarı final grubunda Sungurlu Belediyespor ilk maçında Gölcük Belediyespor’u 3-1 yenerek final grubu için avantaj yakaladı.

Eskişehir’de dün başlayan yarı final grubunda rakibi önünde ilk seti 25-27 kaybeden Sungurlu Efeleri sonraki setleri 25-18, 25-23 ve 26-24 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Efeler bugün Mado 6 Şubat Maraş ile Pazar günüde Yücelen Anamurspor ile yapacağı maçlardan birin kazanması halinde 1. Lig için final grubunda mücadele etmeye hak kazanacak.