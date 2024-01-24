Sivas-Ankara karayolu Sivasspor tesisleri yakınlarında meydana gelen kazada, Ankara istikametinden şehir merkezi istikametine giden A.T.Ö idaresindeki otomobil ile otomobil çarptı.

Horoz dövüşüne polis baskını Horoz dövüşüne polis baskını

Çarpışma sonucunda arkadan gelen 8 araçta duramayarak kazaya dahil olunca zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda 1 kişi yaralanırken 10 araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.