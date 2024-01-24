Sivas-Ankara karayolu Sivasspor tesisleri yakınlarında meydana gelen kazada, Ankara istikametinden şehir merkezi istikametine giden A.T.Ö idaresindeki otomobil ile otomobil çarptı.

Çarpışma sonucunda arkadan gelen 8 araçta duramayarak kazaya dahil olunca zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda 1 kişi yaralanırken 10 araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.