Anadolu’nun parlayan yıldızı Çorum, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatta en fazla artış sağlayan iller arasında Çorum üçüncü sıraya yerleşti.

Kocaeli 361 milyon dolarlık artışla ilk sırada yer alırken, Ankara 206 milyon dolarla ikinci oldu.

Çorum ise 202 milyon dolarlık artış kaydederek Türkiye’nin en güçlü yükselişlerinden birine imza attı.

Çorum’un 2024 Kasım ayında 353 milyon dolar olan ihracatı, 2025 Kasım ayında 555 milyon dolara çıkarak yüzde 57’yi aşan bir büyüme kaydetti.

Kasım ayı ihracat rakamlarıyla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, sanayicilerimizle bir kez daha gururlandık’ diyerek; “Bu artış oranı, Çorum’u sadece bölgesinin değil, Türkiye genelinin en hızlı yükselen ihracat merkezlerinden biri haline getiriyor. İlin toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 1,6’dan yüzde 2,4’e yükseldi. Çorum, kasım ayı performansıyla yalnızca Orta Karadeniz'in değil, Türkiye genelinin ihracat liginde yükselen yıldızlarından biri olduğunu bir kez daha göstermiş durumda. Ekonomideki daralmaya, nakliyede yaşanan sıkıntılara, tamamlanması gereken yatırımlara rağmen üreten, ürettiğini dünyanın birçok ülkesine pazarlayan ve istihdam yaratan sanayicilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Çorum'a ve ülke ekonomisine katma değer yaratan sanayicilerimizle gurur duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi