Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde gruplarda heyecan sona erdi. Gruptan birinci olarak çıkan Çorum Belediyespor play-off ilkt turundaki rakibini bekliyor.

Beş grupta yapılan Bölgesel Basketbol Ligi maçları sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan 15 takım ile birlikte beş grupta en iyi dördüncü takımın mücadele edeceği play-offda eşleşmeler Federasyon tarafından yapılacak.

Statüye göre beş grupta takımlar en fazla topladıkları puanlara göre birinciden on altıncıya kadar sıralanacak. Bu sıralama sonunda birinci ile on altıncı ikinci ile onbeşinci olarak eşleşecekler.

Çorum Belediyespor’un mücadele ettiği D grubunda son maçların ardından Selçuklu Belediyespor takımı ikinci olarak Başkent Seğmenler takımı ise son maçında Isparta Gençlikspor’u 91-81 yenerek üçüncü olarak final grubuna yükseldi.