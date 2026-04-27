Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor, Süper Lig'e yükselme yolunda çıkacağı kritik Iğdır FK karşılaşması öncesi teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mesut Bakkal ve ekibine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Amedspor, ligin son maçında 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Iğdır FK'nın konuğu olacak.

Erokspor ile Süper Lig'e doğrudan çıkmak adına ikincilik mücadelesi veren Diyarbakır ekibinde son maçta takımı kimin yöneteceği ise henüz belli değil.