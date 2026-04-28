Çorum Gençler İl Birinciliği Satranç Turnuvası sona erdi.

25-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen Çorum Gençler İl Birinciliği Satranç Turnuvası büyük bir heyecanla tamamlandı.

İki gün süren mücadelelerde genç sporcular, kıyasıya rekabetin yanı sıra centilmence bir atmosferde performanslarını sergiledi.

Turnuvada şampiyonluğu Barkın Ata Çatak elde ederken, ikincilik kürsüsüne Tuğra Ünal, üçüncülüğe ise Metehan Şahin çıktı. Dördüncü sırayı ise Erdem Efe Becer kazandı.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Çorum İl Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilen turnuva, gençlerin satranç sporuna olan ilgisini artırmayı ve yeni yeteneklerin keşfedilmesini amaçladı.

Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara kupaları verildi.