Çorum'un Sungurlu ilçesinde 13 köyde toplam 37 hazine arazisi ihaleyle satışa çıkarıldı.

AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAK

Akçakoyunlu, Asayiş, Beylice, Çayan, Derekışla, Ekmekçi, Hacıosman, Hillalli, İnegazili, Kula, Sarıkaya, Turgutlu ve Tirkeş köylerindeki 37 adet hazine arazisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacak.

SATIŞ İHALESİ 25 NİSAN'DA

Muhammen bedelleri 15 bin lira ile 1 milyon 768 bin lira arasında değişen arazilerin satış ihalesi Sungurlu Kaymakamlığında gerçekleştirilecek.