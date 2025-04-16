Çorum'da geçtiğimiz aylarda bir inşaat mühendisinin karıştığı olaylar nedeniyle konut satışları durma noktasına geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı konut satış istatistiklerine göre Çorum'da sadece 483 konut satışı yapıldı.

2024 yılının son 3 ayında binin üzerinde konut satışının gerçekleştiği Çorum'da 2025 yılında düşüşe geçti.

2025 yılının ilk ayında 594 konut satılırken, Şubat ayında ise 661 konut satışı yapıldı.

Çorum'da, konut satışlarındaki bu düşüşün ev fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Bir çok firma konut projelerinde indirime gitmesine rağmen, satışların istenilen düzeyde olmadığı görüldü.