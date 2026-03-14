Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, son günlerde araç plakalarına yönelik uygulanan cezalar ve APP (Avrupa Press Plaka) düzenlemesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Tunç, özellikle araç sahiplerine kesilen yüksek para cezalarının vatandaşları mağdur ettiğini belirterek uygulamanın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

“Demokrat Parti olarak, son günlerde araç sahiplerini adeta bir ‘av sahasına’ hapseden, Avrupa Press Plaka(APP) düzenlemesi adı altındaki uygulamaları ve bu vesileyle dayatılan fahiş cezaları yakından takip ediyoruz. Milletimizin ekonomik dar boğazla boğuştuğu, esnafımızın kontak kapatma noktasına geldiği bir dönemde; devletin asli görevi rehberlik etmek ve kolaylık sağlamak iken, maalesef mevcut yönetim yine ‘ceza odaklı’ bir yönetim anlayışını tercih etmiştir.

Bir plaka düzenlemesi için öngörülen 140 bin TL gibi astronomik rakamlar, hukuk devleti ilkesiyle değil, ancak ‘maliye eliyle terbiye etme’ anlayışıyla açıklanabilir. Bir asgari ücretlinin yemeden içmeden yıllarca çalışarak ödeyemeyeceği bu meblağlar, adaleti sağlamak değil, vatandaşın cebine el uzatmaktır. Plakasındaki yazı karakteri farklı diye bir vatandaşa, bir servet değerinde ceza kesmek hangi vicdana sığar?

Sahte mühür ve plaka ile mücadele edilmesini bizler de destekliyoruz; ancak bu süreçte vatandaş neden mağdur ediliyor? Yıllardır trafikte olan, muayeneden geçen, emniyetin gözü önünde dolaşan araçlar neden bir gecede ‘suçlu’ ilan edilmiştir?

Basım yetkisi neden tekelleşiyor? Şoförler Odası önündeki kilometrelerce kuyruk, vatandaşın zamanından ve cebinden çalmaktadır. Bin 500 TL’ye varan plaka değişim maliyetleri, zaten vergi yükü altında ezilen şoför esnafına ve araç sahibine eziyettir.

1 Nisan’a kadar verilen ‘mühlet’, sorunun büyüklüğü ve sistemin hantallığı karşısında komiktir. Halkımız noter ve şoförler odası arasında mekik dokumaya mahkûm edilmiştir.

Çağrımızdır:

Cezaları makul seviyeye çekin. Demokrat Parti olarak iktidara sesleniyoruz: Karekodlu plaka geçiş sürecini en az 1 yıl süreyle ücretsiz veya sembolik rakamlarla gerçekleştirin. Hata payı olan, sadece görsel farklılık içeren plakalar için uygulanan o uçuk cezaları derhal makul ve eğitici seviyelere indirin. Vatandaşı kuyruklarda perişan eden bürokrasiyi azaltın, dijital entegrasyonu hızlandırın.

Vatandaşımızı yüksek cezalarla ve haksız uygulamalarla ezmeyin. Devlet, vatandaşına tuzak kuran değil, onun hayatını kolaylaştıran bir mekanizma olmalıdır.”