Bir dizi program için Fransa’nın Belfort şehrine giden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorumlu hemşehrilerimiz tarafından ilgiyle karşılandı.

Aşgın’ın programını takip eden Saint Louis Ditib Türk Kültür Derneği Yöneticileri olan Çorumlu hemşehrilerimiz, kendi şehirlerinden 100 kilometre uzaklıktaki Belfort’a giderek, Aşgın ve beraberindeki heyeti yalnız bırakmadılar.

Uzun yıllardır tanışık olduğu dostları ve hemşehrileri tarafından karşılanan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ilgi ve samimiyetleri için teşekkür etti.