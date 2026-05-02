İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili, Antalya Milletvekili Av. Uğur Poyraz, Çorum’da partililerle bir araya gelerek, ülke gündemini değerlendirdi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda bir basın açıklaması yapan Poyraz, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Türkiye’de geçmiş dönemde en uzun ekonomik krizin süresinin 14 ay olduğunu vurgulayan Poyraz, AK Parti iktidarı döneminde 8 yıldır ekonomik krizin devam ettiğini dile getirdi.

Poyraz; “8 yıldır devam eden şeyin adı ekonomik kriz değil. Bu düpedüz iktidar partisi ve ortaklarının ekonomi politikasıdır.” dedi

BAŞARANHINCAL’A ZİYARET

Basın toplantısının ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili, Antalya Milletvekili Av. Uğur Poyraz, İYİ Parti İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu ve partililer Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başranhıncal’ı ziyaret etti.