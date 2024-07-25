Çorum Fen Lisesi Caddesi’nde eğitim veren, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi 2023/2024 AYT sınavında Türkiye sıralamasında ilk 40000’de 64 öğrenci yer aldı.

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Zehra Işık, İlk 5000 de 18 öğrenci 5000/10000 arası 13 öğrenci 10000/20000 arası 12 öğrenci 20000/30000 arası 11 öğrenci 30000/40000 arası 10 öğrenci yer aldığını belirtti.

15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencilerin elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Zehra Işık, bu başarıların elde edilmesinde emeği geçen öğrencilere, velilere ve öğretmenlere teşekkür etti.