Çorum Belediyesi yarın bazı cadde ve sokaklarda su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

KESİNTİ 8 SAAT SÜRECEK

Belediyeden yapılan duyuruda; "Daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu temini için ekonomik ömrünü tamamlayan asbest içme suyu hatlarını yeniliyoruz. Yeni hattın devreye alınması ve bağlantı çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla, 08 Haziran Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Sokaklarda su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte su, bağlantısı biten hatlara kademeli olarak verilecek; tüm bölgeye ise saat 17.00 itibarıyla yeniden su sağlanacaktır." denildi