Çorum Öğretmen Okulu 1976 yılı mezunları, 50. yıl buluşmalarını 12, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Çorum’da gerçekleştirecek.

Dönem mezunlarından Semiha Kiraz Ulusaloğlu ile İlknur Önder, gazetemizi ziyaret ederek 50. yıl kutlamaları hakkında bilgi verdiler.

Ulusaloğlu ve Önder, 50. yıl mezuniyet etkinliğine, Öğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü mezunlarının da davetli olduklarını belirterek, programla ilgili bilgi almak isteyen mezunların 0505 580 43 15 numaralı telefon ile iletişime geçebileceğini ifade ettiler.

Kutlama programında, ilk gün Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve Çorum Müzesi gezisi, ikinci gün İncesu Kanyonu ve Alacahöyük, üçüncü gün ise Obruk Barajı ve Osmancık ziyaretleri bulunuyor.