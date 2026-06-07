Yeni Çorum İskilip yolundan Osmancık yolunun birleştiği kavşakta hemen hemen her gün bir kaza haberi geliyor.

Bugün de yine servis minibüsü ile bir otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar bu kavşağın sıkıntılı bir kavşak olduğunu ve acil önlem alınması gerektiğini belirtti.

Kavşağa bir ışıklandırma çalışması yapılması gerektiğini savunan vatandaşlar, başka kazaların yaşanmaması için yetkililerden buraya önlem almasını istedi.