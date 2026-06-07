İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, beraberindeki heyetle birlikte birliği ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Ziyarete Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile kooperatif, birlik ve oda başkanları da katıldı.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyet, birlik bünyesinde faaliyet gösteren Hanımeli Market bölümünü gezerek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, birliğin faaliyetleri, üreticilere yönelik hizmetleri ve devam eden projeler hakkında Bakan Mustafa Çiftçi’ye bilgi verdi.

Kaya, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, üreticilere verilen desteklerden dolayı Çiftçi ve beraberindeki heyete teşekkür etti.