Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle 16 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Çorum'da Çarşamba ve Perşembe günü için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Kentte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Cuma gününden itibaren kar yerini güneşli havaya bırakacak.

Hava sıcaklıkları ise Cuma günü gündüz eksi 4, gece eksi 12 dereceye kadar düşecek.