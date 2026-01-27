Çorum'un Sungurlu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren ARCA Savunma Sanayi Fabrikası, engelli personel alımı yapacak.

Fabrikada üretim, meydan, temizlik vb bölümlerde çalıştırmak üzere engelli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Başvur İŞKUR üzerinden yapılacak.

İlana 1979 ve sonrası doğanlar başvuru yapabilecek.

Ortalama maaş ücretinin memur maaşından daha fazla olduğu ve çalışanların özlük hakları konusunda her türlü imkanların sunulduğu fabrika Çorum ve bölgesine ciddi iş istihdamı sağlıyor.

Çorum'un 'en iyi işveren' firmaları arasında gösterilen ARCA, yeni yatırımlarıyla da binlerce kişiye istihdam kapısı olmaya devam edecek.

2024’te 600 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin en büyük 5. savunma ihracatçısı olan şirket, tek başına Amerika kıtasından daha fazla top mermisini bir ayda üretiyor.