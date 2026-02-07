Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 24.haftasında deplasmanda Vanspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçın Sakaryalı FİFA hakemi Atilla Karaoğlan yanlı ve skandal kararlarıyla maçın önüne geçti.

Maç 1-0 iken Serdar Gürler'in attığı ikinci gol uydurma faul kararıyla güme gitti ve maç bir anda Vanspor lehine döndü.

Bütün takdir haklarını ev sahibinden yanan kullanan Karaoğlan, maçın son dakikalarında kaleci Sehic'in önüne geçilmesine rağmen atışı tekrarlatmadı üstüne bir de Sehic'e kırmızı kart gösterdi.

Genelde Süper Lig maçlarında görev alan ve yönettiği maçlarda da skandallara imza atan Karaoğlan'a maç sonu Çorum FK taraftarları sosyal medya hesaplarından Karaoğlan'a büyük tepki gösterdi.